Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин надевать хиджаб

Руководство вооруженной оппозиции Сирии запретило заставлять женщин надевать хиджаб в обязательном порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Al-Watan.

Командование категорически запретило вынуждать женщин одеваться в определенную одежду, вмешиваться в их право выбора одежды и предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В понедельник стало известно, что правительство Сирии переходного периода возглавит бывший премьер Рияд Хиджаб.

Ранее в Сирии заявили, что дальнейшая судьба страны будет зависеть от нового командования.