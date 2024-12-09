В Петербурге неизвестные сменили флаг у почетного консульства Сирии

В Санкт-Петербурге неизвестные самовольно сменили флаг на сирийском почетном консульстве. Об этом сообщил «Фонтанке» почетный консул республики в городе Малаз Гхази.

Газета уточнила, что государственный красно-бело-черный флаг Сирии с тремя зелеными звездами на здании был приспущен, однако вскоре неустановленные лица заменили его на флаг сирийской оппозиции.

«Это сделали какие-то сирийцы, которые, вероятно, почувствовали себя, как в Дамаске. При этом наш флаг, который является собственностью консульства, неизвестные унесли с собой», — сообщил дипломат.

Гхази рассказал, что самодельный зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами останется до утра, так как вечером в воскресенье, 8 декабря, нет никакой возможности его снять. Кроме того, в диппредставительстве ждут реакции на произошедшее со стороны сирийского посольства. После этого будет принято решение об обращении в правоохранительные органы.

Накануне вечером флаг Сирии сняли с посольства в Москве. Как пишет Telegram-канал Mash, флаг сирийской оппозиции уже повесили на здания сирийских посольств в Испании, Саудовской Аравии и Греции.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Он получил убежище в Москве.

Ранее в Дамаске снесли памятник отцу Асада.