Больница в Дамаске набита людьми с огнестрельными ранениями

В больнице Аль-Муваса в Дамаске наблюдается значительный дефицит лекарств, и учреждение переполнено пациентами с огнестрельными ранениями. Об этом газете al-Watan сообщил декан медицинского факультета университета Дамаска Субхи аль-Бахри.

Исходя из его слов, он посетил отделение скорой помощи в этой одной из крупнейших больниц города в воскресенье вечером.

«Больница полна пострадавшими от огнестрельных ранений, а также от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами. Мы испытываем нехватку специалистов, особенно рентгенологов, медсестер, уборщиков и дезинфекторов, а также сталкиваемся с острым недостатком лекарств,» — отметил декан.

Он призвал медицинских работников и специалистов возвратиться к своей деятельности и оказать необходимую помощь пострадавшим. В воскресенье в Дамаске произошли несколько случаев стрельбы в воздух.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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