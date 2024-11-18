Неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» на постаменте памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был снесен несколько дней назад в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В начале ноября сообщалось, что в украинском городе Полтава на месте, где раньше стоял памятник Пушкину, установили инсталляцию в виде ракеты. Автор работы заявила, что объект является «сложной аллюзией» на ракеты, которые устанавливались на детских площадках во времена СССР.

В начале года в подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Он был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка «Гилея», в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.