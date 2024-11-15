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В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову

В Кривом Роге на Украине демонтировали памятники Пушкину и Лермонтову

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typical_KR/Telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины демонтировали памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Об этом сообщил телеканал «Киев 24».

Памятник Александру Пушкину в Кривом Роге до этого неоднократно оскверняли вандалы. Открытие памятника состоялось в 1987 году.

Памятник-бюст Михаилу Лермонтову был установлен в 1964 году по инициативе криворожского архитектора Юрия Сыча и по случаю 150-летия со дня рождения поэта.

В начале года в подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Он был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка «Гилея», в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее в Одессе повредили памятник на могиле Булгакова.

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