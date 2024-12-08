В Дамаске после удара Израиля загорелся квартал правительственных зданий

В Дамаске произошел пожар в квартале правительственных зданий после ударов ВВС Израиля, сообщает al-Watan.

«Крупный пожар после авиаударов Израиля по кварталу зданий органов безопасности в Дамаске, где расположены здания разведки и таможни», — пишет газета.

Согласно публикации, возгорание также произошло в здании департамента паспортов и миграции в районе Заблатани.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сирийские повстанцы вошли в Тартус, где находится база России.