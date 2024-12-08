Сирийские повстанцы вошли в Тартус, где находится база России

В Сирии вооруженные повстанцы вошли в Тартус на побережье Средиземного моря, где расположена база российского ВМФ. Об этом сообщает CNN.

В сети распространились кадры, на которых мятежники опрокидывают статую Хафеза Асада, прошлого президента Сирии и отца покинувшего страну лидера.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российскими базами в Сирии.