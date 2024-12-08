В Дамаске вооруженные люди проникли в посольство Италии и забрали три автомобиля

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил ANSA, что вооруженные люди приходили в посольство республики в Дамаске.

По его словам, при этом не пострадали ни посол, ни карабинеры (жандармы), которые его охраняли. В здании искали «представителей режима». Таяни добавил, что в итоге вооруженные люди забрали три автомобиля.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сирийские повстанцы заняли дворец Асада.