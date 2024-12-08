Сирийские повстанцы заняли дворец Асада

Сирийская оппозиция заняла оставшийся без охраны дворец бежавшего президента Башара Асада. Об этом сообщает телеканал телеканал Al Hadath.

Канал публикует кадры с территории резиденции. Дворец расположен западной части города Дамаска на горе Мезз.

Этот дворец был построен еще в период правления предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего президента.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении.

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