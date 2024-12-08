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В посольстве РФ рассказали, есть ли пострадавшие россияне в Сирии

Информации о пострадавших россиянах в Сирии в посольство РФ не поступало

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Omar Sanadiki/AP

Российское посольство в Сирии сообщило, что информации о пострадавших гражданах РФ в республике не поступало. Об этом пишет РИА Новости.

В свою очередь, в МИД России сообщили, что все ведомство примет все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян, находящихся в Сирии.

Также в российском МИД сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул республику.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее глава МИД Турции раскрыл, где может находиться Асад.

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