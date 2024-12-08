Глава МИД Турции раскрыл, где может находиться Асад

Президент Сирии Башар Асад может находиться за пределами страны, в настоящий момент неизвестно, где он находится. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

Президент страны Башар Асад покинул страну, улетев в неизвестном направлении. Лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения до перехода власти пока останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии и согласился работать с мятежниками.

При этом агентство Reuters писало, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.