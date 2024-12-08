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В посольстве РФ рассказали о состоянии сотрудников после захвата Дамаска

В посольстве РФ в Дамаске заявили, что с их сотрудниками все в порядке

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Firas Makdesi/Reuters

С сотрудниками посольства России в Дамаске после захвата сирийской столицы повстанцами все в порядке. Об этом заявили в дипломатическом представительстве, передает ТАСС.

«С нами все в порядке», — сказал собеседник агентства.

Покинули ли российские дипломаты страну, неизвестно.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Президент страны Башар Асад покинул страну, улетев в неизвестном направлении. Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии, до официальной передачи власти.

При этом в сирийской армии заявили, что продолжают вести военные операции против повстанцев в районах городов Хама, Хомс и Дераа.

Ранее аэропорты Дамаска и Алеппо прекратили принимать и выпускать самолеты.

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