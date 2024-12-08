Стало известно число направленных в суд уголовных дел о коррупции

Следователи СК РФ с начала года направили в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. Это на 14,4% больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«За девять месяцев этого года в суд направлено дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что половина из этих дел — о взяточничестве. Среди их фигурантов есть судьи, адвокаты и депутаты органов местного самоуправления.

Больше всего уголовных дел следователи расследуют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области, а также в Татарстане.

До этого стало известно, что фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывших временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой стали две предпринимательницы.

Ранее в Белгородской области решили проверить подписавшего контракт с Минобороны экс-чиновника.