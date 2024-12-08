Генпрокурор России назвал ущерб от коррупции за пять лет

Прокуратура РФ за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на сумму, сравнимую со стоимостью строительства более 250 новых школ. Об этом сообщил ТАСС генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«За 5 лет прокурорами <…> в доход государства с коррупционеров взыскано <…> денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей», — отметил генпрокурор.

По словам Краснова, сотрудники надзорного ведомства предъявили более 400 исков, было изъято выше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

В сентябре стало известно, что Генпрокуратура России поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов, включая криптовалюту. Глава надзорного ведомства Краснов отметил, что в РФ осуществляется контроль за расходами и доходами государственных служащих. Наработана практика конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. Краснов предложил поделиться с Мьянмой имеющимся у России опытом. При этом генпрокурор подчеркнул, что Москве интересны и наработки Мьянмы в этой сфере.

Ранее в Генпрокуратуре перечислили способы противодействия коррупции.