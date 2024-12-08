Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор России назвал ущерб от коррупции за пять лет

Генпрокурор Краснов: за 5 лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд руб

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Прокуратура РФ за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на сумму, сравнимую со стоимостью строительства более 250 новых школ. Об этом сообщил ТАСС генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«За 5 лет прокурорами <…> в доход государства с коррупционеров взыскано <…> денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей», — отметил генпрокурор.

По словам Краснова, сотрудники надзорного ведомства предъявили более 400 исков, было изъято выше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

В сентябре стало известно, что Генпрокуратура России поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов, включая криптовалюту. Глава надзорного ведомства Краснов отметил, что в РФ осуществляется контроль за расходами и доходами государственных служащих. Наработана практика конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. Краснов предложил поделиться с Мьянмой имеющимся у России опытом. При этом генпрокурор подчеркнул, что Москве интересны и наработки Мьянмы в этой сфере.

Ранее в Генпрокуратуре перечислили способы противодействия коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами