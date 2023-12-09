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В Генпрокуратуре перечислили способы противодействия коррупции

Генпрокурор Краснов перечислил способы противодействия коррупции в России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью RT поделился, как можно противодействовать коррупции.

По его словам, для этого в Генпрокуратуре прибегают к так называемой правовой пропаганде — антикоррупционному просвещению.

Краснов подчеркнул необходимость того, чтобы каждый, как служащий, так и обычный гражданин, хорошо понимал цели и задачи антикоррупционной деятельности, а также поощряемые законом модели поведения.

Генпрокурор поделился, что в надзорном ведомстве утвержден специальный Комплексный план мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию у россиян нетерпимости к коррупционному поведению.

По его словам, в 2023 году Генеральной прокуратурой проведено более 30 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности.

Также Краснов сообщил, что российские суды по искам прокуроров с января по сентябрь 2023 года изъяли более чем на 220 млрд рублей у лиц, обвиненных в совершении коррупционных преступлений.

Ранее в СК РФ предложили расширить условия ареста имущества коррупционеров.

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