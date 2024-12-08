Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По данным СМИ, из аэропорта эвакуированы все сотрудники.

Незадолго до этого катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что боевики вооруженных формирований начали заходить в столицу Сирии. Прежде стало известно, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс и контролируют его районы.

7 декабря газета The Wall Street Journal писала, что потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее посольство России в Сирии призвало россиян покинуть страну.