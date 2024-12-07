СNN: Башара Асада нет в Дамаске

Сирийского президента Башара Асада нет в Дамаске, сообщает СNN со ссылкой на источник.

По его словам, несмотря на заявление канцелярии политика, главы государства нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти. Кроме того, нет и гвардии, которая обычно охраняет политика и сопровождает его во время перемещений. Из-за этого стали появляться предположения, что Асад мог бежать.

«У повстанческих сил нет достоверных данных о местонахождении Асада, и они продолжают попытки его найти», — добавил источник.

7 декабря канцелярия Асада отреагировала на данные о его тайных визитах в другие страны. Согласно ее заявлению, некоторые зарубежные СМИ пишут о том, что президент Сирии покинул Дамаск. Асад опровергает эти утверждения и видит в них попытку ввести в заблуждение народ Сирии.

До этого The Wall Street Journal написала, что должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции. По данным газеты, Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятным скорым падением правительства Сирии и возможной дестабилизацией в регионе. Источники газеты рассказали, что Асад обратился за поддержкой к Турции, Египту, ОАЭ, Иордании и Ираку, но получил отказ. Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, находящимся на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами.

Ранее сирийский правительственный самолет вылетел из Дамаска.