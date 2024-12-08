Al Jazeera сообщил о вхождении сирийских боевиков в Дамаск

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что боевики вооруженных формирований якобы начали заходить в столицу Сирии Дамаск.

«Бойцы сирийской оппозиции заявляют, что входят в столицу Дамаск, взяв под контроль город Хомс», — сказано в сообщении.

В материале Al Jazeera отмечается, что нынешние события представляют собой самый большой вызов правлению президента Сирии Башара Асада с момента начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Как писала газета The Wall Street Journal 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Ранее ливанское СМИ заявило, что боевики заняли все районы Хомса.