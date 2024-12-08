Голландец предстанет перед судом в Москве за нападение на полицейского у посольства Италии

Голландец Харри Йоханнес ван Вурден, напавший в нетрезвом состоянии на сотрудника полиции у посольства Италии в Москве, предстанет перед судом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В октябре капитан полиции сделал 62-летнему иностранцу замечание о сбитом дорожном знаке возле посольства Италии недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. В ответ голландец сломал полицейскому палец на руке и разбил инспектору отряда охраны губу.

Подданному Нидерландов предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ), а затем отправили в следственный изолятор.

Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в Хамовнический районный суд Москвы. Иностранцу может грозить до 10 лет лишения свободы.

В конце ноября сообщалось, что житель Тулы предстанет перед судом за нападение на полицейского при помощи перцового баллончика. Сотрудник получил ожоги глаз. Перед этим около торгового центра мужчина достал газовый пистолет и выстрелил из него в лицо прохожего.

Ранее в Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции.