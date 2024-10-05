Назван возможный срок для голландца, ударившего полицейского в Москве после замечания

Голландцу Вану Вурдену Харри Йоханесу, которого задержали в Москве за нападение на полицейского, может грозить до 10 лет колонии, передает «Интерфакс».

«Постановлением суда подданному королевства Нидерландов Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2024 года», — заявили в суде.

Уточняется, что мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

62-летний Харри Йоханнес был был задержан в четверг, 3 октября. Это произошло после того, как подданный королевства Нидерландов сбил дорожный знак, обозначающий парковочное место у итальянского посольства недалеко от станции метро «Смоленская» в Москве. Охраняющий диппредставительство сотрудник полиции сделал мужчине замечание, в ответ Харри Йоханнес ударил его в лицо.

Ранее мигрант напал на сотрудницу полиции в столичном отеле.