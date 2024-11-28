Россиянин напал на полицейского и распылил ему в лицо перцовый баллончик

Житель Тулы предстанет перед судом за нападение на представителя власти, мужчина распылил в лицо полицейскому газовый баллончик. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в феврале 2024 года, россиянин устроил ссору с прохожим около торгового центра. В ходе конфликта он достал газовый пистолет и выстрелил из него в лицо своему оппоненту. Пострадавший вызвал полицию, прибывшие на место стражи порядка пытались утихомирить хулигана, но он распылил в лицо одному из них перцовый баллончик. Сотрудник получил ожоги глаз.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина напал с ножом на подростка. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу. Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он несколько раз ударил юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

Ранее в Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции.