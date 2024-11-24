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Нетрезвый дебошир набросился с ножом на полицейских

В Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции

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Shutterstock

В Надеждинском районе Приморского края нетрезвый мужчина набросился с ножом на двух сотрудников полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Инцидент случился в субботу в подъезде многоквартирного дома на улице Солнечной в поселке Тавричанка. Одному из полицейских 30-летний мужчина причинил два ножевых ранения, второго представителя власти он ударил рукой по голове, отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что сотрудники полиции приехали на этот адрес по сообщению о дебоше.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 318 УК РФ). В ближайшее время будет решатся вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, добавили в ведомстве.

14 ноября сообщалось, что в Приморье мужчина напал с ножом на подростка. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу. Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он несколько раз ударил юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

Ранее в Ленобласти пьяный подросток бросался с ножом на прохожих.

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