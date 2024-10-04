В Москве голландца отправили в СИЗО за нападение на полицейского

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Нидерландов Вана Вурдена Харри Йоханеса по обвинению в нападении на полицейского. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант проведет в следственном изоляторе два месяца — до 3 декабря, отметили в суде.

По данным РИА Новости, иностранец ударил по лицу сотрудника полиции в Москве, рядом со станцией московского метро «Смоленская», из-за замечания о сбитом дорожном знаке.

Иностранцу предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

В августе в Москве задержали мигранта, который ударил сотрудницу полиции в гостинице на Самарской улице. Мужчина нарушал общественный порядок, и полицейские пытались урезонить его. Материалы по случившемуся передали следователям для принятия процессуального решения.

Ранее мигрант избил и попытался изнасиловать девушку в Нижнем Новгороде.