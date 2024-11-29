В ходе вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют немецкие и американские танки Leopard и Abrams. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».

«Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так», — рассказал «Орел».

Он добавил, что в последний раз иностранные танки и другая бронетехника ВСУ была обнаружена в Новоивановке Курской области.

До этого российские войска «Искандерами» уничтожили пять установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих ATACMS по Курской области.

Три пусковые установки РСЗО HIMARS уничтожены в районе села Малый Бобрик. Две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним ликвидированы в районе села Токари.

Ранее попавший в плен британский наемник заявил, что жалеет о поездке на Украину.