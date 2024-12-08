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В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя пять минут

Губернатор Гладков: в Белгородской области отменена ракетная опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об отмене ракетной опасности в регионе.

«Вся территория Белгородской области — отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении губернатора, опубликованном в 00:49 мск.

В 00:44 мск Гладков заявлял о действии ракетной опасности на территории всего региона.

Днем 7 декабря украинские войска атаковали 13 городов и сел в Белгородской области дронами и артиллерией. Самым серьезным атакам подвергся Шебекинский муниципальный округ, где были сбиты два из четырех запущенных Вооруженными силами Украины беспилотников.

В ночь на 7 декабря МЧС объявило опасность атаки беспилотников на всей территории Белгородской области.

Летом Гладков призвал жителей региона использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее в Белгородской области произошло аварийное отключение света в 19 населенных пунктах.

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