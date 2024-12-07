ВСУ атаковали 13 населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 13 городов и сел в Белгородской области дронами и артиллерией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Самым серьезным атакам подвергся Шебекинский муниципальный округ, где были сбиты два из четырех запущенных ВСУ беспилотников. Один из оставшихся ударил по легковому автомобилю, в результате чего ранения средней тяжести получила женщина. Также в результате атаки БПЛА были повреждены частный дом, газовая труба, грузовой и четыре легковых автомобиля.

По словам Гладкова, над Белгородом был сбит дрон самолетного типа. В Белгородском районе по поселку Разумное, а также по селам Беловское, Беломестное, Журавлевка, Наумовка и Устинка были выпущены 15 снарядов, а также четыре дрона. Один из беспилотников сбить не удалось, повреждено авто.

Также сообщается об атаке сел Безымено, Глотово и Дроновка в Граворонском округе 11 снарядами и четырьмя дронами без последствий для населения. Также без последствий был атакован дроном поселок Задорожный в Краснояружском районе.

В ночь на 7 декабря МЧС объявило опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. Сообщалось о двух сбитых дронах в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области произошло аварийное отключение света в 19 населенных пунктах.