Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве призвали местных жителей быть бдительными.

Еще летом В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Также российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее россиянам напомнили особенности вождения в зимний период.