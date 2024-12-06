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На Украине сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона «Пекло»

Зеленский: первая партия ракет-дронов «Пекло» передана в ВСУ

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Johanna Geron/Reuters

Украина применила в боевых условиях новую ракету-дрон «Пекло» с дальностью полета до 700 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Украинское оружие уже подтвердило свою эффективность в бою. Сегодня мы передали первую партию нашим силам обороны», — написал Зеленский.

Агентство «УНИАН» уточняет, что «Пекло» — разработка украинской оружейной промышленности. Ракета развивает скорость до 700 км/ч, максимальное расстояние полета ограничено 700 километрами.

4 декабря сообщалось, что на Украине началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, ее выпуск осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, новая украинская ракета-дрон «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как способность военно-промышленного комплекса Украины создать качественное оборудование остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.

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