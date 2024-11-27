Пакистан хочет возобновить прямое авиасообщение с Россией и Белоруссией

Власти Пакистана работают над открытием прямого авиасообщения с Россией и Белоруссией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи. Об этом сообщил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций республики Абдул Алим Хан, его слова приводит издание The News International.

«Мы стремимся позиционировать Белоруссию как ключевого инвестиционного партнера, такого же, как Азербайджан и Турция, поскольку Пакистан обладает богатыми природными ресурсами и квалифицированной рабочей силой, которые могут принести положительные результаты», — сказал министр.

В отсутствие прямого авиасообщения в настоящее время перелет из России и Белоруссии в Пакистан и обратно возможен минимум с одной пересадкой. Наиболее популярными транзитными пунктами при таком маршруте являются ОАЭ, Турция и Оман.

В июне стало известно, что в России обсуждается вопрос возобновления прямого авиасообщения с Индонезией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что в настоящее время страна имеет прямое международное авиасообщение с 38 государствами.

Ранее президент Индонезии выступил за запуск прямых рейсов из России на Бали.