Стало известно, в какие страны летали россияне в ноябре

Каждое пятое бронирование в отелях за рубежом в ноябре приходилось на страны с теплым климатом. При этом спрос на такие направления вырос на 15% относительно прошлого года. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В целом спрос на зарубежный отдых в последний осенний месяц увеличился на 14% относительно аналогичного периода 2023 года.

Наиболее популярными регионами для пляжного отдыха в конце осени у российских туристов стали Юго-Восточная и Южная Азия (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка), а также страны Ближнего Востока (ОАЭ, Египет, Катар).

В топ-10 курортных направлений по числу бронирований вошли Таиланд, ОАЭ, Индонезия, Вьетнам, Египет, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Мальдивы и Катар. Спрос на некоторые из них в ноябре заметно увеличился относительно прошлого года: число бронирований в Малайзии выросло на 32%, на Филиппинах — на 31%, в Египте — на 21%, в ОАЭ и Шри-Ланке — на 13%, в Катаре — на 8%, в Таиланде — на 5%.

Самые дорогие бронирования россияне совершают на Мальдивских островах, где средняя стоимость забронированной ночи составляет 46,9 тыс. рублей. На втором месте — ОАЭ (24,5 тыс. рублей), на третьем — Катар (19,2 тыс. рублей), а четвертое разделили Шри-Ланка и Египет: 10,4 тыс. и 10,2 тыс. рублей соответственно.

До 10 тыс. рублей за ночь обходится размещение в Малайзии (8,1 тыс. рублей), на Филиппинах (8 тыс. рублей), в Индонезии (7,8 тыс. рублей) и Таиланде (7,7 тыс. рублей). Самые бюджетные бронирования — во Вьетнаме, где стоимость в объектах размещения составляет 6,6 тыс. рублей за ночь.

Погреться и позагорать поздней осенью россияне ездят в основном парами — на долю двух взрослых без детей приходился 61% всех бронирований в курортных странах. На втором месте соло-туристы с долей 23%, далее следуют семьи с детьми — 12%, а 4% бронирований приходились на компании взрослых от трех человек.

В поездках в теплые страны россияне чаще всего выбирают отели категории четыре и пять звезд (суммарно 53% бронирований). На втором месте — трехзвездочные гостиницы (35% бронирований). На долю двухзвездочных отелей и альтернативных вариантов размещения (апартаменты, гостевые дома, виллы и бунгало) приходится по 5%, на хостелы — 2%.

Что касается зарубежного туризма в целом, то наиболее востребованными направлениями в ноябре 2024 года стали Белоруссия, Турция, Таиланд, Япония, Узбекистан, ОАЭ, Грузия, Казахстан, Армения и Китай.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году.