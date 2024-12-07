В Москве пожарные полностью ликвидировали огонь в торговом центре

Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, до этого в здании проводилась эвакуация людей. Позднее в торговом центре было ликвидировано открытое горение.

6 декабря в городе Дзержинске Московской области ликвидировали возгорание на складе. О пожаре на складе стало известно накануне вечером. По предварительным данным, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника. Площадь возгорания составляла 1100 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

30 ноября сообщалось, что в подмосковном Мисайлово случился пожар в складском хабе. Возгорание произошло в здании на площади 600 квадратных метров, после этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. Пожар удалось локализовать на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники.

Ранее мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни.