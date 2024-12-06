В Подмосковье потушили пожар на складе с макулатурой и техникой

В городе Дзержинском Московской области ликвидировали возгорание на складе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:47 по московскому времени.

О пожаре на складе стало известно накануне вечером. По предварительным данным, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника. Площадь возгорания составляла 1100 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

30 ноября сообщалось, что в подмосковном Мисайлово случился пожар в складском хабе. Возгорание произошло в здании на площади 600 квадратных метров, после этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. Пожар удалось локализовать на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники.

До этого сотрудники МЧС тушили крупный пожар в подмосковном Серпухове. Пламя охватило животноводческую ферму, из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в ресторанном кластере в Москве.