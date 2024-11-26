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Мужчина спалил авто своего друга из-за музыкальных разногласий

В Кузбассе мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни

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МВД РФ по Кемеровской области

В Кузбассе мужчина поссорился с другом из-за музыкальных предпочтений и дотла сжег его машину. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу. Инцидент произошел в городе Прокопьевск.

«Полицейские выяснили, что потерпевший и подозреваемый во время застолья у общего знакомого повздорили на почве разных музыкальных вкусов. Чуть позже, в отместку за отказ включать его любимые песни, злоумышленник облил иномарку оппонента бензином и поджег», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За поджог автомобиля предусмотрена ответственность в виде пяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

До этого в поселке Шушары Ленинградской области сгорели шесть легковых автомобилей. Люди во время инцидента не пострадали. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Ранее подросток поджег полицейский автомобиль в Набережных Челнах.

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