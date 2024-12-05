В Подмосковье загорелся склад с макулатурой и техникой

В городе Дзержинский Московской области загорелся склад — каркасно-металлический ангар. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Предварительно, внутри склада макулатура и погрузочная техника», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:19 по московскому времени.

Площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Для тушения пожара задействованы 44 специалиста и 14 единиц техники.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала, добавили в МЧС.

30 ноября сообщалось, что в подмосковном Мисайлово случился пожар в складском хабе. Возгорание произошло в здании на площади 600 квадратных метров, после этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. Пожар удалось локализовать на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники.

До этого сотрудники МЧС тушили крупный пожар в подмосковном Серпухове. Пламя охватило животноводческую ферму, из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в ресторанном кластере в Москве.