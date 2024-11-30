В Подмосковье пожарные локализовали огонь в складском хабе

В подмосковном Мисайлово пожарные локализовали возгорание в складском хабе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, возгорание произошло в здании на площади 600 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад.

«Пожар на 1 050 квадратах локализовали», — говорится в сообщении.

В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники. Пожарные предотвратили распространение огня на еще два здания и грузовики.

27 ноября на юге Москвы произошло возгорание в хостеле. Здание загорелось на площади около 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек. Возгорание уже ликвидировали. В инциденте никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

До этого сотрудники МЧС потушили крупный пожар в подмосковном Серпухове. Пламя охватило животноводческую ферму, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота.

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