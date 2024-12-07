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Хинштейна официально представили правительству Курской области

ТАСС: врио губернатора Курской области Хинштейна представили правительству

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн официально представлен правительству региона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным корреспондента агентства, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил Хинштейна правительству региона. Мероприятие проходило на торжественной церемонии в здании администрации области.

Как уточняет корреспондент, в церемонии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.

5 декабря губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. После отставки Смирнов заверил, что на новом месте работы продолжит «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию». При этом, где чиновник намерен работать, он не уточнил.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область.

7 декабря Хинштейн, говоря о вероятной смене правительства Курской области, отметил, что внимательно познакомится с каждым из членов правительства, руководителями региона, не делая «скоропалительных выводов». По его словам, он надеется, что его коллеги продемонстрируют на деле свой профессионализм и эффективность.

Ранее отставку главы Курской области объяснили действиями во время вторжения ВСУ.

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