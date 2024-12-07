В Орловской области предложили меру поддержки для беременных студенток

Власти Орловской области будут выплачивать по 100 тыс. рублей беременным студенткам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента социальной защиты во «ВКонтакте».

«В Орловской области будет действовать новая единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения и проживающим на территории региона, в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соответствующая мера начнет действовать с 1 января 2025 года. Для получения выплаты студенткам необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту проживания. В департаменте отметили, что выплата вводится для улучшения демографических показателей в области, а также поддержки рождаемости и создания комфортной жизни граждан.

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