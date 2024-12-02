В Госдуме назвали процент россиян, ставших жертвами идеологии чайлдфри

Закон о запрете на пропаганду чайлдфри не повлияет на демографическую ситуацию радикально, однако внесет вклад в работу по повышению рождаемости. Сегодня почти 20% жителей страны готовы отказаться от детей из-за негативного влияния этой идеологии, заявил в беседе с 360.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Несмотря на то, что к убежденным чайлдфри себя относят лишь несколько процентов жителей России, они сильно влияют на общую ситуацию и взгляды других людей, считает депутат.

«Уже почти 20% при разговоре говорят: «В принципе, я могу прожить и без детей». То есть вот эта пропаганда, которая сегодня, да и несколько последних лет ведется в отношении наших граждан, делает свое пагубное дело», — считает он.

20% от общего населения страны Свинцов назвал «чудовищной цифрой», подчеркнув, что принятый закон остановит людей от публичной пропаганды такого образа жизни.

Однако только этого шага недостаточно, и принять в этой области нужно «сотни законов» — только так можно утвердить понятие многодетной семьи как нормальной, считает парламентарий. Эти законы, по его мнению, должны настроить психику людей на то, что жизнь без детей является неполноценной. Так, одна из будущих инициатив будет направлена на обязанность показывать в рекламе только семьи с тремя и более детьми. Соответствующий законопроект Свинцов пообещал внести в Госдуму в ближайшее время.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Документом запрещается информация, которая пропагандирует отказ от деторождения в СМИ, фильмах, интернете и рекламе. За нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри.