Путин запретил публичную пропаганду чайлдфри в фильмах, интернете и СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Документ опубликован на портале правовых актов.

Он запрещает информацию, которая пропагандирует отказ от деторождения в СМИ, фильмах, интернете и рекламе.

Президент также подписал закон о штрафах за пропаганду отказа от деторождения.

За пропаганду чайлдфри гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом за пропаганду в отношении несовершеннолетних размер штрафов увеличен вдвое, а за распространение идей чайлдфри в сети и средствах массовой информации гражданам грозит взыскание до 200 тыс. рублей, должностным лицам — до 400 тыс. рублей, юридическим лиц — до 4 млн рублей.

Максимальный штраф за пропаганду такой информации составит 5 млн рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что запрет пропаганды чайлдфри позволит женщинам самим и без давления решать, рожать ли детей.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.