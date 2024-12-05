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Путин заявил о необходимости создания условий для демографического перелома в РФ

Путин: нужно создать условия для перелома демографической ситуации в 2025 году

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2025 году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, прямая трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, изменение демографической ситуации является сложной задачей. Путин отметил, что в стране необходимо принять все меры, чтобы добиться роста рождаемости.

«С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением и усилиями государства является поддержка семьи», — заявил он.

По словам президента, «по объективным обстоятельствам <...> не все от нас зависит».

В конце ноября Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Документом запрещается информация, которая пропагандирует отказ от деторождения в СМИ, фильмах, интернете и рекламе. За нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Госдуме назвали процент россиян, ставших жертвами идеологии чайлдфри.

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