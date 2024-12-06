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В Совбезе Белоруссии напомнили о целях размещения ядерного оружия в стране

Совбез Белоруссии: ядерное оружие размещено для сдерживания Запада

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Andrei Pokumeiko/BelTA via Reuters

Размещенное на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие нацелено не на угрозу соседним странам. Об этом заявил глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, пишет РИА Новости.

Ядерное оружие направлено на сдерживание агрессивных намерений стран, граничащих с Белоруссией.

«Российское тактическое ядерное оружие, которое было по просьбе Беларуси размещено на белорусской территории, нацелено не на угрозу применения против соседних стран», — сказал Вольфович.

Вольфович также заявил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко имеют свои «красные кнопки».

Путин до этого одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – президенты двух стран подпишут на сегодняшнем заседании. Договор будет подписан лидерами двух государств.

Ранее в Белоруссии заявили, что Запад готовится к войне против Москвы и Минска.

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