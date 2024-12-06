Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко

Совбез Белоруссии: у Лукашенко и Путина свои «красные кнопки»

close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко имеют свои «красные кнопки», каждый распоряжается «ядерным чемоданчиком» сам. Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, передает агентство «Sputnik.Беларусь».

«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — подчеркнул он.

Как отметил Вольфович, ядерное оружие, находящееся на территории Белоруссии, имеет право использовать лишь президент этой страны. Такая же ситуация и с Россией.

Путин до этого одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – президенты двух стран подпишут на сегодняшнем заседании. В Кремле отмечали, что документ прежде всего решает стратегические задачи и не затрагивает вопросы о тактическом ядерном оружии.

Ранее эксперт раскрыл главную тему встречи Путина и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами