В Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко имеют свои «красные кнопки», каждый распоряжается «ядерным чемоданчиком» сам. Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, передает агентство «Sputnik.Беларусь».

«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — подчеркнул он.

Как отметил Вольфович, ядерное оружие, находящееся на территории Белоруссии, имеет право использовать лишь президент этой страны. Такая же ситуация и с Россией.

Путин до этого одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – президенты двух стран подпишут на сегодняшнем заседании. В Кремле отмечали, что документ прежде всего решает стратегические задачи и не затрагивает вопросы о тактическом ядерном оружии.

Ранее эксперт раскрыл главную тему встречи Путина и Лукашенко.