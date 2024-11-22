В Белоруссии заявили, что Запад готовится к войне против Москвы и Минска

Государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Белоруссии. Об этом пишет БелТа.

«Беларусь и Россия в условиях острого геополитического противоборства продолжают находиться под влиянием нарастающих негативных тенденций в сфере обеспечения безопасности...» — сказал он.

Вольфович добавил, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси. По его словам, у западных границ Союзного государства наращивается присутствие американских войск и войск НАТО, усиливается и без того мощное политическое и экономическое давление со стороны США и их союзников.

20 ноября белорусский государственный телеканал ОНТ показал фильм-расследование «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В нем утверждается, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция планирует вооруженное вторжение в республику при поддержке Запада.

Ранее Слуцкий прокомментировал информацию о планах нападения на Белоруссию.