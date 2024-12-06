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Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом

Шойгу прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного Государства

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом. Об этом пишет РИА Новости.

«6 декабря 2024 года в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного Государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании Высшего госсовета Союзного Государства Шойгу проинформирует его участников по вопросу концепции безопасности Союзного Государства.

5 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что данный документ укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины. В 2024 году отмечается 25 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве, подписанным Россией и Белоруссией.

Ранее в Белоруссии высказались о наличии врагов у Союзного государства.

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