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В Белоруссии высказались о наличии врагов у Союзного государства

МИД Белоруссии: Минск и Москва не имеют перечня врагов Союзного государства

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Андрей Александров/РИА Новости

РФ и Белоруссия не составляли список стран, являющихся врагами Союзного государства. Об этом заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Назарук, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, некоторые державы открыто называют те или иные государства своими врагами. Тем не менее у Москвы и Минска подобного перечня стран нет, подчеркнул он.

«Мы ко всем относимся с уважением, учитываем интересы всех», — сказал Назарук.

Также заместитель главы внешнеполитического ведомства обратил внимание, что именно РФ и Белоруссия являются объектами недружественных действий со стороны третьих государств. В том числе речь идет о попытках соответствующих держав «развернуть беспрецедентные санкции» против Москвы и Минска.

2 декабря РФ и Белоруссия обнародовали совместное заявление о своем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. В документе отмечалось, что две страны обязались укреплять безопасность Евразии и бороться с вмешательством внешних сил во внутренние дела государств континента. В частности, это касается попыток ряда держав «навязывать другим свои модели развития и идеологические установки».

Ранее Лукашенко обвинил страны Запада в желании уничтожить Белоруссию и Россию.

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