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Находящимся в США россиянам рекомендовали проявить осторожность из-за землетрясения

Посольство РФ рекомендовало россиянам быть осторожными в США из-за землетрясения

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Находящимся в США гражданам России и планирующим поездки в страну рекомендовали проявлять максимальную осторожность в связи с землетрясением в штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Калифорния, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей», — заявили в дипломатическом представительстве.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее объявил режим чрезвычайного положения в штате после землетрясения.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщали, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. На фоне этого была объявлена угроза цунами, позднее ее отменили.

Ранее землетрясение зафиксировали на Камчатке.

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