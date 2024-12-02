На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Эпицентр сейсмособытия находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

«Землетрясение произошло утром 2 декабря <…> на глубине 58 км», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до 2 баллов. Специалисты не объявляли угрозу цунами.

В конце ноября у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки возникли в 154 километрах к юго-западу от Северо-Курильска в среду в 0:01 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 56,6 км.

17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как Галапагосы Дальнего Востока, произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег в США.