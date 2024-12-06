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Власти Калифорнии объявили ЧП после землетрясения

Губернатор Калифорнии после землетрясения объявил чрезвычайное положение

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Depositphotos

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения в штате после землетрясения магнитудой 7,0. Заявление опубликовано в социальной сети X.

В сообщении Ньюсом отметил, что введение ЧП позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий стихийного бедствия. По его словам, власти прилагают усилия для обеспечения безопасности жителей штата и информирования населения о необходимых мерах предосторожности.

Землетрясение произошло 5 декабря в Калифорнии. Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки в 56 км от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Сразу после землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, но позже Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) его отменили. В настоящее время о пострадавших не сообщалось.

Ранее в России разработали программу для предсказывания природных катаклизмов.

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