В США произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой семь зафиксировали в американском штате Калифорния. Об этом сообщил (EMSC) (EMSC).

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) уточнили, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. Ведомство объявило предупреждение о цунами на побережье Калифорнии и Орегоны.

До этого холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил программный модуль на базе ИИ для прогнозирования штормов, землетрясений и извержений вулканов. ПО является частью комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки, который может самостоятельно обнаруживать очаги возникновения природных катаклизмов и предсказывать их траекторию.

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