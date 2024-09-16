Мэр Тольятти уходит в отставку

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц уходит со своего поста. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Самарской области, передает Тольятти.ру.
В августе на фоне слухов об отставке мэра «Коммерсантъ» сообщал, что градоначальник намерен сохранить свой пост.
«Николай Ренц принял решение по собственному желанию покинуть должность. Спасибо ему за работу», — цитирует издание губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Ренц был депутатом Самарской губернской Думы, первым заместителем мэра, главным врачом Тольяттинской городской больницы № 5 «МедВАЗ».
Он вступил в должность мэра 30 апреля 2021 года.
13 августа врио руководителя администрации Курской области Александра Шматкова освободили от должности в связи с назначением его на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. Исполнять обязанности руководителя региональной администрации будет Александр Крылов.
Ранее ушел в отставку мэр Сызрани.