Мэр Тольятти уходит в отставку

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц уходит со своего поста. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Самарской области, передает Тольятти.ру.

В августе на фоне слухов об отставке мэра «Коммерсантъ» сообщал, что градоначальник намерен сохранить свой пост.

«Николай Ренц принял решение по собственному желанию покинуть должность. Спасибо ему за работу», — цитирует издание губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ренц был депутатом Самарской губернской Думы, первым заместителем мэра, главным врачом Тольяттинской гор­одской больницы № 5 «МедВАЗ».

Он вступил в должность мэра 30 апреля 2021 года.

13 августа врио руководителя администрации Курской области Александра Шматкова освободили от должности в связи с назначением его на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. Исполнять обязанности руководителя региональной администрации будет Александр Крылов.

Ранее ушел в отставку мэр Сызрани.