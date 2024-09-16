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Мэр Тольятти уходит в отставку

Глава Тольятти Ренц покидает свой пост

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Единая Россия

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц уходит со своего поста. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Самарской области, передает Тольятти.ру.

В августе на фоне слухов об отставке мэра «Коммерсантъ» сообщал, что градоначальник намерен сохранить свой пост.

«Николай Ренц принял решение по собственному желанию покинуть должность. Спасибо ему за работу», — цитирует издание губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ренц был депутатом Самарской губернской Думы, первым заместителем мэра, главным врачом Тольяттинской гор­одской больницы № 5 «МедВАЗ».

Он вступил в должность мэра 30 апреля 2021 года.

13 августа врио руководителя администрации Курской области Александра Шматкова освободили от должности в связи с назначением его на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства. Исполнять обязанности руководителя региональной администрации будет Александр Крылов.

Ранее ушел в отставку мэр Сызрани.

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